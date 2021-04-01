Ликбез

Когда можно не впускать полицейских в квартиру?

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Вопрос от интернет-пользователя

Интересует, в каких ситуациях можно игнорировать желание сотрудников полиции зайти ко мне домой?

Ответ юриста

Сотрудники полиции имеют право проникать в дом без согласия владельца только в экстренных случаях, например если там находится подозреваемый в преступлении человек, творится что-то противозаконное или произошел несчастный случай. Все это указано в статье 15 закона «О полиции».

Просто так вы не обязаны впускать людей в форме к себе в гости. Вообще, лучше всегда быть начеку. Проверяйте информацию, прежде чем открывать дверь. Это может оказаться мошенник. Попросите показать удостоверение в «глазок», запишите данные правоохранителя и предупредите близких. А если доверия нет и после этого, спросите номер дежурной части или позвоните по номеру 112 и сообщите о ситуации.

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