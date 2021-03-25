Ликбез

Свекровь публично оскорбила невестку. Можно ли ее наказать?

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Вопрос от интернет-пользователя

Нахожусь в конфликтных отношениях со свекровью. Пару дней назад мы с ней поругались, я вышла во двор, а она вылетела вслед за мной и стала выкрикивать оскорбления в мой адрес. Это видел и слышал весь дом, в котором девять этажей и шесть подъездов. Мне обидно до слез. Есть ли какое-то наказание для таких людей?

Ответ юриста

Безусловно, вашу свекровь можно привлечь к административной ответственности за оскорбление по ст. 5.61 КоАП РФ.

Хорошо подумайте, прежде чем что-то предпринять. Иногда откровенный разговор помогает лучше всего. Но если вы и вправду решили наказать свекровь, то пишите заявление в полицию.

Важно изложить все обстоятельства. Свидетели тоже будут нелишними, тем более что у вас их целый дом. С ними будет легче доказать факт случившегося. Кроме этого, регистратор в чьем-нибудь автомобиле мог заснять момент вашей ссоры.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Хорошо подумайте, прежде чем что-то предпринять.
Может она была права.

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