Можно ли оформить налоговый вычет, если трудоустроен неофициально?

25.03.2021 | 15:17

Вопрос от интернет-пользователя

Я купил квартиру и теперь хочу получить налоговый вычет. Проблема в том, что я нигде официально не работаю. Смогу ли я рассчитывать на эти средства?

Ответ юриста

Когда человек трудоустроен официально, с его доходов платится налог в размере 13%. От него и зависит сумма налогового вычета.

Если вы нигде официально не работаете, то и получать вам нечего, потому что вы ничего не отдавали государству.

Налоговый вычет предоставляется по доходам за год, и, по сути, это возврат ваших же денег.