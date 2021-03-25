Можно ли оформить налоговый вычет, если трудоустроен неофициально?

Вопрос от интернет-пользователя
Я купил квартиру и теперь хочу получить налоговый вычет. Проблема в том, что я нигде официально не работаю. Смогу ли я рассчитывать на эти средства?
Ответ юриста
Когда человек трудоустроен официально, с его доходов платится налог в размере 13%. От него и зависит сумма налогового вычета.
Если вы нигде официально не работаете, то и получать вам нечего, потому что вы ничего не отдавали государству.
Налоговый вычет предоставляется по доходам за год, и, по сути, это возврат ваших же денег.
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