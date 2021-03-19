Вынесли судебный приказ, но не оповестили об этом

19.03.2021 | 13:06

Вопрос от интернет-пользователя

В отношении меня вынесли судебный приказ, но я не получал извещения. В итоге пристав открыл исполнительное производство. Тут же удержали половину зарплаты. Как быть?

Ответ юриста

Срок, в который вы можете подать заявление об отмене приказа, - 10 дней. Отсчет начинается с момента, как должник узнает о его наличии. Вам нужно написать в заявлении, что о приказе вы узнали только что, когда заметили удержание зарплаты.

Кроме этого, приложите к документу ходатайство о восстановлении пропущенного срока, так как не знали о существовании приказа. Отправьте в суд, где был принят приказ.

Исполнительное производство можно прекратить, написав заявление приставу и приложив копию определения об отмене.