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Ликбез

Не смогла вовремя оспорить завещание, можно ли это сделать теперь?

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Вопрос от интернет-пользователя

Почти десять лет назад умерла мама и оставила завещание на сестру. Ей достался дом, где уже давно живет моя дочь, которая привела его в порядок, капитально отремонтировала. Сестра обманом не дала мне вовремя оспорить завещание, а теперь в дом наведываются ее дети и пытаются выселить мою дочь с семьей.

Можно ли сейчас оспорить завещание и потребовать половину жилья? Можно ли вообще что-то сделать?

Ответ юриста

К сожалению, ничего сделать нельзя, если только на момент составления завещания мама не была признана недееспособной. Срок исковой давности истек. Поэтому нет оснований ни для оспаривания завещания, ни для других действий.

Личный вклад вашей дочери в благоустройство дома без согласия собственника не дает ей никаких прав на данное жилье.

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