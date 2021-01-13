Чем грозит продажа вещей без кассы и регистрации ИП?

13.01.2021 | 14:44

Вопрос от интернет-пользователя

Я открыла маленький магазин, где стала продавать женские вещи. Кассы у меня нет, как индивидуальный предприниматель я тоже не зарегистрирована. Планировала все узаконить позже, как разберусь с товаром и приведу помещение в презентабельный вид.

Но недавно ко мне пришла женщина и купила джинсы, потребовала чек, после чего представилась каким-то специалистом и составила акт, где указала, что нарушен ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности». Что мне грозит?

Ответ юриста

Вам необходимо зарегистрировать ИП. За просрочку регистрации ИП или ООО существует штраф - 5 000 рублей. При этом, если срок просрочки больше 90 дней, то штраф выплачивается в двойном размере, то есть 10 000 рублей.

10% от доходов, но не менее 20 000 рублей лишится предприниматель, который не подал в налоговую инспекцию заявление на регистрацию бизнеса. В двойном размере придется заплатить, если нелегальному бизнесу более 90 дней.

Уголовная ответственность наступит, если ваша деятельность навредила гражданам или государству, а также при условии получения дохода в крупном размере (от 1,5 млн рублей) и особо крупном (от 6 млн рублей). В последнем случае возможно даже лишение свободы.