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Ликбез

Дочь не платит по счетам. Как выписать ее с ребенком из квартиры?

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Вопрос от интернет-пользователя

Я живу в муниципальной квартире, где со мной прописаны дочь и ее малолетний ребенок. Дочь не платит по счетам и не появляется, она обитает в другом месте, при этом планирует еще рожать. Могу ли я их выписать?

Ответ юриста

Вы можете их выписать только в судебном порядке, при этом доказав, что дочь не желает жить в этой квартире, что она отказывается от права пользования и выехала добровольно.

Тот факт, что она не платит за коммунальные услуги, не является основанием к удовлетворению ваших требований.

Если у нее нет прав на другое жилье и она заявит, что покинула вашу общую квартиру временно, то это основание для отказа.

С ребенком дела обстоят так: до достижения совершеннолетия он не может самостоятельно реализовать свое право на проживание в квартире - это тоже основание для отказа.

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Гость||

если не проживает, зачем ей платить?

Гость||

Она не платит по счетам так она и не пользуется ни светом ни водой так что кривая постановка вопроса. Да и квартира муниципальнаяа не в собственности. За чем выписывать если она и так не живет. Смысла нет ни какого.

Гость||

Ответ юриста что за юрист фамилию почему не указали?

Гость||

Скорее всего,счёта приходят за воду,газ, мусор,канализацию по кол-ву проживающих,т.к.нет счетчиков,а это не маленькая сумма.На одного человека +500 р,а если двое значит тысяча.Если пенсия маленькая ,конечно это накладной,а скоро родит ещё и пропишет туда же

Имя: Гость
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