Дочь не платит по счетам. Как выписать ее с ребенком из квартиры?

12.01.2021 | 14:19

Вопрос от интернет-пользователя

Я живу в муниципальной квартире, где со мной прописаны дочь и ее малолетний ребенок. Дочь не платит по счетам и не появляется, она обитает в другом месте, при этом планирует еще рожать. Могу ли я их выписать?

Ответ юриста

Вы можете их выписать только в судебном порядке, при этом доказав, что дочь не желает жить в этой квартире, что она отказывается от права пользования и выехала добровольно.

Тот факт, что она не платит за коммунальные услуги, не является основанием к удовлетворению ваших требований.

Если у нее нет прав на другое жилье и она заявит, что покинула вашу общую квартиру временно, то это основание для отказа.

С ребенком дела обстоят так: до достижения совершеннолетия он не может самостоятельно реализовать свое право на проживание в квартире - это тоже основание для отказа.