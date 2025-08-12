Возле трассы Пенза - Шемышейка заметили краснокнижных птиц

12.08.2025 | 16:17

В регионе вновь заметили краснокнижных птиц - белых аистов. Их обнаружили во вторник, 12 августа, возле трассы Пенза - Шемышейка.

Кадрами с грациозными птицами поделился подписчик телеграм-канала PenzaInform. На фотографиях и видео запечатлено, как три аиста ищут в поле добычу (они питаются насекомыми и мелкими животными).

В июле в селе Вертуновка Бековского района впервые зафиксировали гнездование краснокнижной птицы. Она устроила себе «дом» на стеле в центре населенного пункта.

В мае в Пачелме аисты прилетели в огород к местным жителям. В 2024 году камера зафиксировала птиц, прогуливающихся по молодой траве в Белинском районе. Позже они начали строить гнездо.

Жилища аистов в Пензенской области уже находили в Бековском, Колышлейском, Бессоновском и Сердобском районах. В апреле 2023-го они обустроили гнездо в райцентре Беково.