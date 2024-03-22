Два моста в Пензе представляют опасность для горожан

Путепровод на улице Ленина и мост на Бийской через реку Пензу не соответствуют требованиям безопасности. К такому выводу пришла прокуратура во время выезда на объекты вместе с госинспектором дорожного надзора.
Как выяснилось, на переправах отсутствуют удерживающие боковые ограждения для автомобилей по обеим сторонам проезжей части.
На мосту на Бийской также обнаружили разрушения асфальтобетонного покрытия - ямы и выбоины глубиной от 3 до 5 см.
«По итогам прокурорской проверки главе г. Пензы внесено представление об устранении выявленных нарушений», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Ранее прокуратура проверила состояние моста через Суру в селе Грабово Бессоновского района, где 26 декабря случилось смертельное ДТП. Оказалось, что переправа небезопасна.
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