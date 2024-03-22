Сетевое издание|18+|Пятница|22 мар 2024|19:00
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Два моста в Пензе представляют опасность для горожан

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Путепровод на улице Ленина и мост на Бийской через реку Пензу не соответствуют требованиям безопасности. К такому выводу пришла прокуратура во время выезда на объекты вместе с госинспектором дорожного надзора.

Как выяснилось, на переправах отсутствуют удерживающие боковые ограждения для автомобилей по обеим сторонам проезжей части.

Два моста в Пензе представляют опасность для горожан

На мосту на Бийской также обнаружили разрушения асфальтобетонного покрытия - ямы и выбоины глубиной от 3 до 5 см.

«По итогам прокурорской проверки главе г. Пензы внесено представление об устранении выявленных нарушений», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ранее прокуратура проверила состояние моста через Суру в селе Грабово Бессоновского района, где 26 декабря случилось смертельное ДТП. Оказалось, что переправа небезопасна.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областной прокуратуры
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте