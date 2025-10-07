В центре Пензы машина после ДТП вылетела на тротуар с пешеходами

07.10.2025 | 16:24

Во вторник, 7 октября, в Пензе после столкновения двух автомобилей на пересечении улиц Володарского и Пушкина пострадал пешеход.

Видео с моментом ДТП, а также его последствиями опубликовали в Сети. Столкнулись «Лада-Веста» и «Лада-Ларгус». Последний автомобиль после удара вынесло на тротуар, где находились пешеходы. Они бросились врассыпную, но одного человека «Ларгус» все же задел. Остановилась машина только на газоне.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в областной ГАИ, «Вестой» управлял 40-летний мужчина, «Ларгусом» - 35-летний.

Пострадал 22-летний пешеход. Медики оказали ему помощь на месте происшествия, госпитализация не потребовалась.

По факту случившегося проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства ДТП.