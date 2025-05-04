Врач рассказал, как распознать укус ядовитой змеи

04.05.2025 | 13:24

Укус ядовитой змеи отличается от укуса неопасной. В первом случае на коже останутся две четкие точки - следы от клыков, соединенных с ядовитыми железами.

У неядовитых змей нет подобного механизма, поэтому их укусы выглядят как поверхностные царапины, рассказал в беседе с изданием «Газета.ру» врач-инфекционист Владимир Неронов.

По его словам, большинство змей, живущих на территории России, не представляют опасности. Угрозу несут только несколько видов, которые можно встретить в южных регионах. Что касается гадюк, обитающих в том числе в Пензенской области, то их укусы редко приводят к летальному исходу, если пациент вовремя обратился к медикам.

«Коварство ядовитого укуса заключается в его кажущейся безобидности в первые минуты. Резкая боль, нарастающий отек и жжение проявляются позже, когда токсин уже начинает действовать. Сила отравления зависит от множества факторов: вида змеи, объема попавшего в организм яда, физического состояния человека. Характерные симптомы включают быстрое опухание тканей, тошноту, спутанность сознания, затрудненное дыхание и нарастающую слабость», - описал Неронов.

Ранее врач-терапевт дала советы по оказанию первой помощи при укусе гадюки. В рекомендации, помимо стандартных (снять одежду, украшения, обеспечить неподвижность конечности, очистить рану, наложить повязку, дать антигистаминный препарат, запомнить время укуса), включен пункт о фото напавшего пресмыкающегося. Если нет возможности сделать снимок, нужно запомнить внешний вид гадюки.

В Пензенской области в этом году уже зафиксировали случаи нападения змей на людей. Так, в апреле пострадали 3 человека.