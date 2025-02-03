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Экономика

В Сердобске открылся офис «легкого» формата ВТБ

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В Сердобске открылся офис ВТБ. Отделение расположено в ТЦ «Березка» на ул. Максима Горького, 251а. Там можно оформить все основные банковские продукты и получить консультацию специалистов.

В Сердобске открылся офис «легкого» формата ВТБ

Отделение «легкого» формата рассчитано на два рабочих места для сотрудников. Они обслуживают посетителей в комфортных зонах с мягкой мебелью. В офисе можно оформить вклады, кредиты, карты и платежные стикеры, воспользоваться банкоматом. Сотрудники банка настроят цифровые сервисы, подключат оплату школьного питания, ЖКУ и других услуг.

«Осенью мы открыли первый «легкий» офис в Каменке, а сегодня такое же отделение начало работать здесь, в Сердобске. ВТБ расширяет и обновляет сеть точек обслуживания, так как число наших клиентов активно растет. Мы приходим в небольшие города, предоставляем их жителям доступ к современным финансовым услугам. В ближайшие месяцы в регионе будет открыто еще несколько компактных офисов», - рассказал управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай.

В Сердобске открылся офис «легкого» формата ВТБ

В настоящее время ВТБ обслуживает более 150 тысяч розничных клиентов в Пензенской области. В ближайшие три года банк планирует наращивать число региональных отделений, развивать выездной сервис и онлайн-банкинг.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО).

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Источник — фото пресс-службы ВТБ
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