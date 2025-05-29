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Общество

Герпетолог: Чтобы не спровоцировать нападение, змею не нужно раздражать

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Обыкновенные гадюки не нападают на людей первыми. Об этом RT рассказал герпетолог, доктор биологических наук Владимир Черлин.

Он предупредил: чтобы не спровоцировать нападение ядовитой змеи, нужно просто ее не раздражать и помнить, что это человек пришел к ней в дом, а не наоборот.

«Обыкновенные гадюки сами на человека никогда не нападут и гоняться за ним никогда не будут. Нападают они только в случае, когда человек ее потревожил неосознанно (собирая грибы или ягоды, наступив на нее случайно в лесу и т. д.) или осознанно (в попытке ее подразнить, поймать, убить)», - объяснил эксперт.

При виде любой змеи, будь то ядовитая гадюка или безобидный уж, следует остановиться метрах в 2-3, понаблюдать за ней и пойти своей дорогой.

«В этом случае ничего не произойдет. Змея либо сразу попытается уйти, либо замрет на месте», - добавил Владимир Черлин.

Он посоветовал ходить в лес в закрытой обуви - сапогах (можно коротких) или ботинках, а не во вьетнамках или легких тапочках.

«Когда собираешь грибы и ягоды, перед тем как засовывать руку в заросли травы или под листья, лучше пошевелить это место прутиком или палочкой. Если там есть змея, она испугается и уползет», - рекомендовал герпетолог.

Особое внимание следует уделять детям: им необходимо внушить, что змей нельзя трогать.

Специалист также напомнил, что общий фон тела гадюки может быть от светло-серого, зеленоватого, темно-серого, красноватого, до черного. Чаще всего по хребту идет отчетливая черная зигзагообразная полоса. Ужа от гадюки легко отличить по большим ярким желтым или беловатым пятнам по бокам головы в области затылка.

«Но дело в том, что и гадюки, и ужи бывают черные, с совершенно неразличимым рисунком», - добавил Владимир Черлин.

В Пензенской области случаи укусов людей змеями начали регистрировать во второй половине апреля. В отделении токсикологии клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина рассказали, что делать в этом случае.

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Источник — фото pxhere.com
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