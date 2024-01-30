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Спорт

В Пензе решается судьба стадионов «Локомотив» и «Труд»

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В Пензе подумают над тем, как использовать площадки стадионов «Локомотив» и «Труд». Эта тема обсуждалась на заседании регионального правительства во вторник, 30 января.

Первый спортивный объект, расположенный в Маньчжурии, не работает уже много лет. Сейчас рядом с ним на улице Стрельбищенской возводят физкультурно-оздоровительный комплекс.

Первоначально планировали построить комплекс только для занятий волейболом, баскетболом и другими видами спорта. Позже в проект добавили футбольное поле с подогревом, на котором можно будет тренироваться круглый год. Сдать объект должны в 2024 году. На работы потратят более 296 млн рублей.

«Специалистам нужно проработать вопрос использования старого стадиона «Локомотив». Я считаю, что спортивных объектов много не бывает. Футбольное поле сохраним, а старые постройки демонтируем. Возможно, поставим там модульную конструкцию, на базе которой откроем школу футбола, чтобы ребята занимались, чтобы у нас был хороший современный спортивный комплекс», - высказал свое мнение губернатор Олег Мельниченко.

На месте давно не работающего стадиона «Труд» он предложил создать крытый спортивный манеж, уточнили в пресс-службе регионального правительства.

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