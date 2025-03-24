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Глас народа

В Пензе женщина с двумя собаками едва не стала жертвой ДТП

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В Пензе на улице Мира водитель автомобиля Toyota едва не сбил пешехода на нерегулируемом переходе. Опасный момент на дороге снял видеорегистратор.

Кадры появились в Сети вечером, в воскресенье, 23 марта. Владелец регистратора двигался со стороны перекрестка улиц Мира и Окружной и, как и другие автомобилисты, притормозил перед пешеходным переходом рядом с домом № 55.

По зебре шла женщина с двумя собаками. Она едва не оказалась под колесами водителя Toyota, который ехал со стороны пересечения с Окружной и не сбавил скорость.

В последний момент перед столкновением автомобилист вывернул руль влево и объехал пешехода по полосе встречного движения.

Комментировавшие видео пензенцы негативно высказались о нарушившем правила водителе. «Ему, кстати, по ПДД за такой маневр светит лишение», - поделился мнением горожанин.

Другие комментаторы отметили, что женщина отчасти тоже неправильно себя повела, решив перейти дорогу в накинутом на голову капюшоне, который загораживает обзор.

Видео канала «ДТП Пенза».

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