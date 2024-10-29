В Заре дети ходят на секции в школу с фонариком в руках

29.10.2024 | 12:19

Освещение вокруг новой школы № 38 в Заре не устраивает родителей учеников. По их словам, фонари работают только вблизи образовательного учреждения, а идти к нему приходится в темноте.

«Дети в секции ходят. В дождь вообще ничего не видно. Идем, на телефоне фонарик включаем», - пожаловалась местная жительница в Сети.

В доказательство своих слов она прикрепила фотографию, на которой запечатлен неосвещенный участок дороги, ведущей к школе.

Пензячка подчеркнула, что меры необходимо принимать незамедлительно. «Сейчас вы ответите, что территория будет в каком-то году благоустраиваться, но ходят дети сейчас! И нужно что-то делать сейчас», - обратилась она к администрации Октябрьского района.

Новая школа открылась 1 сентября. Она рассчитана на 1 100 мест, в ней 44 класса, тренажерный и хореографический залы, библиотека, физкультурно-спортивные зоны для занятий легкой атлетикой, баскетболом, волейболом и футболом.

На возведение учреждения было направлено более 1 млрд 200 млн рублей.

Источник фото - чат Октябрьского района в Telegram.