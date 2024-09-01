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Учеба

В микрорайоне Заря торжественно открыли школу № 38

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В воскресенье, 1 сентября, в пензенском микрорайоне Заря на улице Ревунова торжественно открыли школу № 38. Ей присвоено имя первого секретаря обкома КПСС Бориса Федоровича Зубкова.

В микрорайоне Заря торжественно открыли школу № 38

Образовательное учреждение рассчитано на 1 100 мест, внутри предусмотрены тренажерный и хореографический залы, библиотека, физкультурно-спортивные зоны для занятий легкой атлетикой, баскетболом, волейболом и футболом.

В микрорайоне Заря торжественно открыли школу № 38

Здесь открылись 44 класса. По планам учиться дети будут в одну смену. Для младших классов созданы 16 универсальных кабинетов, комната труда, моделирования, наблюдения за природой; для первоклассников - две спальни-игровые. Для средней школы предусмотрены 16 кабинетов, в том числе кабинет робототехники.

В микрорайоне Заря торжественно открыли школу № 38

В школе имеются студии изобразительного искусства, кабинет музыки, актовый зал, вмещающий до 695 человек.

В микрорайоне Заря торжественно открыли школу № 38

На церемонии открытия заведения речь произнес сын Бориса Зубкова Андрей.

В микрорайоне Заря торжественно открыли школу № 38

«Я хочу поздравить присутствующих здесь учителей с профессиональным праздником и пожелать им побольше таких учеников, которыми можно по праву гордиться», - подчеркнул Андрей Зубков, поблагодарив за то, что школе присвоили имя его отца.

В микрорайоне Заря торжественно открыли школу № 38

Строительство образовательного учреждения начали в мае 2023 года. Район давно нуждался в нем. На возведение школы направили более 1 млрд 200 млн рублей.

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