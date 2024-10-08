У входа в детскую поликлинику на улице Мира разрушается столб

08.10.2024 | 09:29

Один из посетителей детской поликлиники на улице Мира, 70, в Пензе при каждом визите к врачу с опаской смотрит на столб напротив входа.

Бетонная конструкция трещит по швам и может обрушиться в любое время, считает Сергей Н., который приходит в медицинское учреждение с малышом.

«Все выглядит очень плачевно и опасно: оголилась арматура, периодически на землю падают куски бетона. Как можно было допустить такое? Ведь здесь постоянно ходят дети, мамы с колясками! Сейчас сезон простуд, наплыв большой, а тут такое», - возмутился Сергей Н., обратившийся в сетевое издание «ПензаИнформ».

О проблеме знают: кто-то заботливо обмотал световую опору сигнальной лентой, правда лишь в одном месте.

«Это просто курам на смех! Кого и от чего спасет лента? Даже не могу поверить, чтобы коммунальщики додумались использовать ее как временное решение проблемы. Если так, то это каменный век! Возможно, тут кто-то из местных жителей проявил инициативу от безысходности», - предположил он.

Пензенец надеется, что ответственные лица обратят внимание на рушащийся столб и в ближайшее время вход в поликлинику обезопасят.