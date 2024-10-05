Сетевое издание|18+|Суббота|5 окт 2024|18:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+13oC
+14oC
Завтра | Дождь |
 

Глас народа

У Спасского собора на пешеходной дорожке «вырос» забор

Печать
Telegram

В субботу, 5 октября, в рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра. Она рассказала, что в сквере возле Спасского собора рабочие неожиданно перегородили забором пешеходную дорожку.

Женщина стала свидетелем установки. «Не выдержали и подошли спросить: почему? Они ответили, что распоряжение администрации города», - пояснила пензячка.

У Спасского собора на пешеходной дорожке «вырос» забор

Дорожка заасфальтирована. По словам женщины, она существует очень давно.

У Спасского собора на пешеходной дорожке «вырос» забор

«Я помню ее с 1987 года, когда пришла работать в НИИ ВТ», - сообщила горожанка.

Это была дорожка, удобная не только для прогулок, но и для того, чтобы спуститься на улицу Московскую. Теперь же пути нет - там поставили забор.

«Спасибо нашей дорогой городской администрации за то, что после какого-то объезда она вдруг приняла такое решение», - резюмировала пензячка.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте