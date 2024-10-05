У Спасского собора на пешеходной дорожке «вырос» забор

05.10.2024 | 18:14

В субботу, 5 октября, в рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра. Она рассказала, что в сквере возле Спасского собора рабочие неожиданно перегородили забором пешеходную дорожку.

Женщина стала свидетелем установки. «Не выдержали и подошли спросить: почему? Они ответили, что распоряжение администрации города», - пояснила пензячка.

Дорожка заасфальтирована. По словам женщины, она существует очень давно.

«Я помню ее с 1987 года, когда пришла работать в НИИ ВТ», - сообщила горожанка.

Это была дорожка, удобная не только для прогулок, но и для того, чтобы спуститься на улицу Московскую. Теперь же пути нет - там поставили забор.

«Спасибо нашей дорогой городской администрации за то, что после какого-то объезда она вдруг приняла такое решение», - резюмировала пензячка.