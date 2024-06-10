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Глас народа

В Пензе девочки-подростки жестоко подрались у здания правительства

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Жестокость подростков продолжает удивлять пензенцев. В понедельник, 10 июня, в Сети появились кадры с дракой двух школьниц в самом центре города - перед зданием правительства.

Предположительно, выяснение отношений было снято в первой половине апреля.

Ролик начинается с того, что юные горожанки, сидя на асфальте, с силой тянут друг друга за волосы. На фоне слышны нецензурная брань и смех парней, с интересом наблюдавших за происходящим.

В Пензе девочки-подростки жестоко подрались у здания правительства

Молодые люди решают вмешаться, но разнять школьниц у них не получается. Только когда одна соперница вырвала другой клок волос, их удалось разъединить. Девушка, потерявшая прядь, поднялась первой, ударила оппонентку ногой и плюнула в ее сторону.

В Пензе девочки-подростки жестоко подрались у здания правительства

Соперниц развели. В этот момент школьница, которую ударили последней, подняла с плитки волосы обидчицы и, весело закричав «О май гад!», стала дразнить ее.

В Пензе девочки-подростки жестоко подрались у здания правительства

Вторая девушка поддалась на провокацию и снова ринулась в бой, вооружившись перцовкой. Вот только струей она попала в стоявшего рядом парня.

В Пензе девочки-подростки жестоко подрались у здания правительства

Тут же в конфликт вмешался еще один молодой человек. С бутылкой виски в руках он схватил распылившую баллончик за шею и повалил на землю, сам оказавшись под облаком слезоточивого вещества.

В Пензе девочки-подростки жестоко подрались у здания правительства

Заступиться за опрокинутую подругу поспешил другой подросток. Он вырвал алкоголь у агрессора, который в это время закрывал лицо руками. Парни стали толкаться и спорить.

В Пензе девочки-подростки жестоко подрались у здания правительства

В процессе школьники подошли к зданию правительства и в определенный момент уперлись в «Газель» рабочих. «Отошли отсюда», - громко произнесли мужчины и продолжили заниматься своими делами.

В Пензе девочки-подростки жестоко подрались у здания правительства

Заканчивается видео кадрами, на которых ветер несет клубок оторванных волос по площади. «Перекати поле», «На диком Западе», - смеются подростки.

Площадь Ленина в апреле стала местом еще одного ЧП. 18-летний пензенец несколько раз ударил ножом 15-летнего подростка, который пытался срезать с его черной обуви белые шнурки (такое сочетание считается признаком принадлежности к молодежной субкультуре, именуемой «скинхедами». - Прим. ред.).

Источник видео и фото - тг-канал «Пенза на максималках».

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