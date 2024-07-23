Синоптики рассказали, чего ждать от погоды 24 июля

23.07.2024 | 21:03

24 июля в Пензенской области ожидается переменная облачность, в большинстве районов пройдет кратковременный дождь, местами возможна гроза. Такой прогноз сделали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +9...+14 градусов, днем воздух прогреется до +21...+26. На протяжении суток будет дуть умеренный северо-восточный ветер с порывами до 8-13 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что с 22 июля в регионе установится температура на 1-2 градуса ниже климатической нормы. Синоптики связывают это с атмосферными фронтами, проходящими через область. К тому же северные потоки поставляют прохладный воздух.

Предки верили, что если 24 июля солнечный, жаркий день, то быть хорошему урожаю зерновых.

Метеорологи предупредили: с 24-го по 26-е число на востоке Пензенской области сохранится высокая пожарная опасность леса (IV класс).