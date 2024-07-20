Сетевое издание|18+|Суббота|20 июл 2024|20:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области ожидаются дождь и гроза

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


По данным Приволжского УГМС, в воскресенье, 21 июля, в Пензенской области ночью будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с ночью и 7-12 м/с - днем.

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, вероятны кратковременный дождь и гроза.

Ночью температура воздуха составит +12...+17 градусов, днем термометр покажет +24...+29.

В народе 21 июля называли Прокопием Жнецом - в этот день крестьяне начинали жать рожь.

Считалось, что если стоит ясная погода, то в Ильин день (2 августа) будет дождливо. Если же на Прокопия Жнеца злятся и беспокоятся пчелы, то еще предстоят жаркие дни.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте