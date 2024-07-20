В Пензенской области ожидаются дождь и гроза

20.07.2024 | 16:07

По данным Приволжского УГМС, в воскресенье, 21 июля, в Пензенской области ночью будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с ночью и 7-12 м/с - днем.

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, вероятны кратковременный дождь и гроза.

Ночью температура воздуха составит +12...+17 градусов, днем термометр покажет +24...+29.

В народе 21 июля называли Прокопием Жнецом - в этот день крестьяне начинали жать рожь.

Считалось, что если стоит ясная погода, то в Ильин день (2 августа) будет дождливо. Если же на Прокопия Жнеца злятся и беспокоятся пчелы, то еще предстоят жаркие дни.