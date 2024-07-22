Температура в Пензенской области будет на 1-2 градуса ниже нормы

22.07.2024 | 11:05

В Пензенской области спрогнозировано заметное понижение температуры воздуха. Его можно наблюдать начиная с понедельника, 22 июля.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда (его цитирует ТАСС), уличные термометры будут показывать максимум +22...+25 градусов, что на 1-2 градуса ниже климатической нормы.

Аналогичное похолодание ожидается и в других регионах Приволжского федерального округа: Самарском, Саратовском, Ульяновском.

«На текущей рабочей неделе пониженный фон атмосферного давления и атмосферные фронты по-прежнему будут способствовать выпадению локальных грозовых дождей. Северными потоками в Пензенскую область продолжит поставляться более прохладный воздух», - пояснили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В июле из-за жары в регионе едва ли не ежедневно объявляли желтый уровень погодной опасности, означающий потенциальную угрозу. Столбики термометра достигали отметки +30 и выше. Люди, которым жара значительно осложняет жизнь, ждали, когда она наконец спадет.

Синоптики предполагают, что до конца июля выше +25 градусов температура уже не поднимется.