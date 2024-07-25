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Общество

Жителей Пензенской области ждет прохладный день

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В пятницу, 26 июля, северный ветер вновь подарит пензенцам прохладу. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ожидается, что температура воздуха ночью снизится до +8...+13 градусов, днем не превысит +20...+25.

Ветер будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду. Местами возможны кратковременный дождь и гроза.

Объявлен желтый уровень опасности, местами по востоку региона сохранится высокая опасность пожара леса (IV класс).

26 июля в народном календаре - день архангела Гавриила. Согласно приметам, сухая погода в этот день обещает ясную осень, а сильные дожди грозят гибелью урожая.

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