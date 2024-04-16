У светофора на перекрестке Бородина и Тернопольской пропал зеленый

16.04.2024 | 12:12

Некорректно работающий светофор на перекрестке улиц Тернопольской и Бородина вызывает недовольство пензенских водителей. Видео, демонстрирующее неисправность устройства, появилось в Сети.

У светофора не горит зеленый свет. По словам очевидца, это продолжается несколько дней, создается аварийно опасная ситуация.

«В чем проблема устранить неисправность? Не поверю, что соответствующие службы не в курсе. Это же электроника, тут не надо ямы щебнем засыпать и ставить красные заборчики. В стране айтишников как... много. А проблемы не решаются», - пожаловался он.

В комментариях к посту пензенцы поправили автора, отметив, что зеленый не горит уже намного дольше, около месяца.

«Порой удивляет (и это мягко сказано), как бестолково работают светофоры у нас в Пензе и во многих городах страны. При этом проблема действительно на голом месте!» - заявил горожанин.

Видео «Автохам Пенза».