У светофора на перекрестке Бородина и Тернопольской пропал зеленый

Некорректно работающий светофор на перекрестке улиц Тернопольской и Бородина вызывает недовольство пензенских водителей. Видео, демонстрирующее неисправность устройства, появилось в Сети.
У светофора не горит зеленый свет. По словам очевидца, это продолжается несколько дней, создается аварийно опасная ситуация.
«В чем проблема устранить неисправность? Не поверю, что соответствующие службы не в курсе. Это же электроника, тут не надо ямы щебнем засыпать и ставить красные заборчики. В стране айтишников как... много. А проблемы не решаются», - пожаловался он.
В комментариях к посту пензенцы поправили автора, отметив, что зеленый не горит уже намного дольше, около месяца.
«Порой удивляет (и это мягко сказано), как бестолково работают светофоры у нас в Пензе и во многих городах страны. При этом проблема действительно на голом месте!» - заявил горожанин.
Видео «Автохам Пенза».
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