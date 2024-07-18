Ахунскому лесорубу, расчищавшему путь к коттеджам, вынесли приговор

18.07.2024 | 11:51

В Пензе осудили 41-летнего горожанина, который срубил деревья, освобождая путь к коттеджам в Ахунах.

10 ноября 2022 года мужчина по просьбе знакомого за плату расчищал дорогу от бытового и природного мусора. Не оформив необходимых документов, он вырубил то, что, по его мнению, мешало проезду транспорта.

Ручной пилой пензенец поочередно спилил 25 кустарников лещины на территории государственного памятника природы областного значения «Ахунский сосновый бор», причинив администрации Пензы ущерб на общую сумму 692 790 рублей. Он уничтожил все на месте с помощью дробильной установки.

При этом изначально предполагалось, что лесоруб орудовал два дня, 10-го и 11-го числа, и за это время под его пилу попали 120 деревьев (березы, липы, черемуха, ольха, сосны), 36 кустов орешника и 3 сухостойных ствола на общую сумму более 9,5 млн рублей.

На суде мужчина оспорил рубку иных насаждений, кроме 25 кустов лещины. В заключительных материалах суда фигурирует только это число.

В итоге пензенцу назначили наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком в 2 года, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.