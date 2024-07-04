Сотрудник лесничества нашел олененка, спасающегося от жары

04.07.2024 | 18:48

В Сосновоборском районе Пензенской области сотрудник лесничества обнаружил в траве маленького олененка, свернувшегося в клубок.

Заметив его, специалист осторожно убедился, что животному не угрожает опасность и оно не ранено.

Скорее всего, олененок таким образом укрылся от жары, которая установилась в регионе: днем воздух прогревается до +36 градусов.

В областном министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования напомнили, как вести себя при случайной встрече с копытным. «Не пытайтесь подойти близко, дайте ему уйти. Помните, что здоровое животное может напасть только для самозащиты или защиты своего потомства, если испугается или решит, что вы проявляете агрессию», - отметили в ведомстве.

Что касается детенышей, то трогать их нельзя: на шерсти останется запах человека, а это может привести к тому, что вернувшаяся мать не узнает свое потомство.