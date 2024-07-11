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Общество

Для Пензенской области закупят 16 беспилотников

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В Пензенскую область поставят 16 беспилотных летательных аппаратов модели «Геоскан 801». Ими оснастят лесопожарный центр.

Беспилотники станут мониторить обстановку в пензенских лесах и предупреждать пожары.

Как пояснили в пресс-службе регионального минлесхоза, Пензенская область оказалась среди первых регионов РФ, которые заключили госконтракт на поставку БПЛА в рамках проекта «Беспилотные авиационные системы».

На 2024 год Сурскому краю выделили 24 млн рублей на приобретение беспилотников. Согласно контракту, их должны поставить в четвертом квартале.

Пожары в пензенских лесах в большинстве случаев происходят по вине человека. По данным на 9 июля, ликвидировано 16 возгораний. Огонь прошел площадь 8,5 га.

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