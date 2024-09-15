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Происшествия

Водители сообщили о жестком ДТП под селом Грабово

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В воскресенье, 15 сентября, на трассе Пенза - Лунино рядом с селом Грабово Бессоновского района случилось ДТП с участием легкового транспорта.

Об аварии сообщили участники телеграм-чата «Дорожная обстановка Пензы». На кадрах с последствиями происшествия - автомобиль Volkswagen, который вылетел в кювет. Кузов машины сильно деформирован.

На место ДТП прибыли спасатели, а также реанимационная бригада. Очевидец запечатлел, как медики оказывают помощь пострадавшему.

Водители сообщили о жестком ДТП под селом Грабово

Автомобиль второго участника ДТП после удара развернуло поперек проезжей части. Водители рассказали, что пострадали 3 человека.

Водители сообщили о жестком ДТП под селом Грабово

Пока официальной информации о случившемся нет.

Видео, фото 3 - Евгении, из телеграм-канала «Сова Пенза авто».

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Источник — фото 1 и 2 чата «Дорожная обстановка Пензы»
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