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Происшествия

На улице Беляева в Пензе сбили пешехода

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В четверг, 19 сентября, на улице Беляева в Пензе случилось ДТП с участием пешехода. Об аварии сообщили очевидцы, выложившие кадры с места события в Сеть.

На записи видно пожилого мужчину, лежащего на проезжей части, и иномарку, стоящую в нескольких метрах от него.

«Прибыли скорая помощь и полиция», - рассказал автор видео. Через некоторое время пострадавшего перенесли в реанимобиль.

В Управлении Госавтоинспекции подтвердили, что сотрудники ДПС выехали на место аварии и приступили к установлению всех обстоятельств случившегося.

13 сентября в Пензе на перекрестке улиц Калинина и Металлистов 36-летняя женщина на Kia Rio наехала на 12-летнюю девочку, переходившую с подругой дорогу по пешеходному переходу. Школьницу госпитализировали.

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Источник — видео «ДТП Пенза»
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