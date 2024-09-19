На улице Беляева в Пензе сбили пешехода

19.09.2024 | 16:27

В четверг, 19 сентября, на улице Беляева в Пензе случилось ДТП с участием пешехода. Об аварии сообщили очевидцы, выложившие кадры с места события в Сеть.

На записи видно пожилого мужчину, лежащего на проезжей части, и иномарку, стоящую в нескольких метрах от него.

«Прибыли скорая помощь и полиция», - рассказал автор видео. Через некоторое время пострадавшего перенесли в реанимобиль.

В Управлении Госавтоинспекции подтвердили, что сотрудники ДПС выехали на место аварии и приступили к установлению всех обстоятельств случившегося.

13 сентября в Пензе на перекрестке улиц Калинина и Металлистов 36-летняя женщина на Kia Rio наехала на 12-летнюю девочку, переходившую с подругой дорогу по пешеходному переходу. Школьницу госпитализировали.