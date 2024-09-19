На улице Беляева в Пензе сбили пешехода

В четверг, 19 сентября, на улице Беляева в Пензе случилось ДТП с участием пешехода. Об аварии сообщили очевидцы, выложившие кадры с места события в Сеть.
На записи видно пожилого мужчину, лежащего на проезжей части, и иномарку, стоящую в нескольких метрах от него.
«Прибыли скорая помощь и полиция», - рассказал автор видео. Через некоторое время пострадавшего перенесли в реанимобиль.
В Управлении Госавтоинспекции подтвердили, что сотрудники ДПС выехали на место аварии и приступили к установлению всех обстоятельств случившегося.
13 сентября в Пензе на перекрестке улиц Калинина и Металлистов 36-летняя женщина на Kia Rio наехала на 12-летнюю девочку, переходившую с подругой дорогу по пешеходному переходу. Школьницу госпитализировали.
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