Пензенцев с Ленинградской возмутил зверский способ захвата земли

10.09.2024 | 19:22

На улице Ленинградской в Пензе автомобилист не пожалел дерево, чтобы обозначить границы участка, на котором привык парковать свою машину.

Если другие водители натягивают цепочку с помощью вбитых в землю колышков (что также незаконно на территории многоквартирного дома или муниципальной земле), то в данном случае автовладелец задействовал в схеме 2 ствола.

О машиноместе, расположенном между домами № 1 и 3, рассказала жительница микрорайона Светлана Петровна.

«Цепь прибита к дереву по-зверски. Моему возмущению не предела. На Западной Поляне и так многие деревья пустили под снос, а тут жители сами калечат посадки. Не могу понять этого», - высказалась женщина.

Пензячка искренне надеется, что другие автомобилисты будут более бережно относиться к окружающей их природе.