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Глас народа

Пензенцев с Ленинградской возмутил зверский способ захвата земли

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На улице Ленинградской в Пензе автомобилист не пожалел дерево, чтобы обозначить границы участка, на котором привык парковать свою машину.

Пензенцев с Ленинградской возмутил зверский способ захвата земли

Если другие водители натягивают цепочку с помощью вбитых в землю колышков (что также незаконно на территории многоквартирного дома или муниципальной земле), то в данном случае автовладелец задействовал в схеме 2 ствола.

Пензенцев с Ленинградской возмутил зверский способ захвата земли

О машиноместе, расположенном между домами № 1 и 3, рассказала жительница микрорайона Светлана Петровна.

«Цепь прибита к дереву по-зверски. Моему возмущению не предела. На Западной Поляне и так многие деревья пустили под снос, а тут жители сами калечат посадки. Не могу понять этого», - высказалась женщина.

Пензячка искренне надеется, что другие автомобилисты будут более бережно относиться к окружающей их природе.

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