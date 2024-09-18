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Общество

В Пензенской области водителей наказали за выезд на встречку

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Сотрудники Госавтоинспекции провели на территории Пензенской области профилактическую операцию «Встречная полоса». Ее цель - предупредить ДТП с тяжкими последствиями.

В Пензенской области водителей наказали за выезд на встречку

Полицейские вышли на дороги региона и проверили, как водители соблюдают правила дорожного движения. В результате за выезд на встречную полосу там, где этого делать нельзя, было составлено 156 протоколов.

В соответствии с частью 4 статьи 12.15 КОАП РФ за данное нарушение наказывают штрафом в размере 5 000 рублей, сообщила инспектор по пропаганде БДД отдела ГАИ УМВД России по г. Пензе Диана Дементьева.

В Пензенской области водителей наказали за выезд на встречку

Кроме того, автолюбитель может лишиться прав на срок от 4 до 6 месяцев.

В Пензенской области водителей наказали за выезд на встречку

Пензенцев просят быть осторожнее, не превышать допустимую скорость, не торопиться идти на обгон и выезжать на встречную полосу, только полностью убедившись в безопасности маневра.

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Источник — видео и фото областной ГАИ
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