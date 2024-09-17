В Пензенской области перемещают комплексы фиксации нарушений

17.09.2024 | 21:15

В Пензенской области изменят месторасположение комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в ГБУ «Безопасный регион».

Директор учреждения Алексей Тархов ответил на вопрос читателя портала PenzaInform.ru, сформулированный так: «Якобы в регионах планируют отключить до четверти всех действующих камер фото- и видеофиксации из-за новых требований с 1 сентября. А у нас как это будет?»

В документе, полученном редакцией во вторник, 17-го числа, говорится, что изменения, вступившие в силу с 1 сентября, определяют порядок размещения комплексов.

«В настоящее время в Пензенской области ведется работа по передислокации 80 комплексов фотовидеофиксации», - уточнил Алексей Тархов.

На сайте ГБУ «Безопасный регион» перечислено, где теперь разрешено их размещение:

- на дорогах с выделенной полосой для общественного транспорта;

- на аварийно-опасных участках;

- на автоматических пунктах весового и габаритного контроля;

- в местах, где ведутся строительство, реконструкция или ремонт дорог;

- на пешеходных переходах;

- в местах, где запрещена стоянка или остановка транспорта;

- на перекрестках;

- в местах, определяемых при осуществлении контроля в области безопасности дорожного движения.

Ранее сообщалось, что за 8 месяцев 229 дорожных камер в регионе зафиксировали 1 млн нарушений. Оборудование настроено на выявление превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, за стоп-линию, непропуска пешеходов, движения без ближнего света фар, проезда на запрещающий (а также желтый) сигнал светофора и др.