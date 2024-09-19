Что грозит за нечитаемые номера автомобиля?

19.09.2024 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Когда номера на машине могут назвать нечитаемыми и что за это грозит водителю?

Ответ специалиста

В КоАП РФ нечитаемыми называются регистрационные знаки, на которых нельзя рассмотреть хотя бы одну букву или цифру с расстояния 20 метров, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

При этом днем правило действует и для передних, и для задних номеров, ночью - только для задних.

За езду с такими знаками предусмотрена ответственность - предупреждение или штраф 500 рублей.

«Чтобы избежать неприятностей, старайтесь проверять и чистить по необходимости оба номера перед каждой поездкой. Если отправились в дальнюю дорогу, осматривайте регистрационные знаки на каждой остановке», - предупредили специалисты.

Если водитель специально видоизменил знаки, закрыв букву/цифру, чтобы безнаказанно нарушать правила, его могут оштрафовать на 5 000 рублей или лишить прав на срок от 1 до 3 месяцев.