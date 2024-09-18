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Глас народа

На ул. Каракозова снесли деревянную остановку с треугольной крышей

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На улице Каракозова в Пензе снесли старый деревянный остановочный павильон с треугольной крышей у дома № 33а. Он простоял там десятки лет.

На ул. Каракозова снесли деревянную остановку с треугольной крышей

Фотография с результатом работы появилась в Сети. Видно, что кирпичное основание и крыша превратились в гору строительного мусора.

«Эта новость не то чтобы грусть наводит, а, скорее, обиду - обиду за то, что всем абсолютно плевать на наследие своих же предков. Облик города создается из таких небольших архитектурных сооружений», - отметил автор.

Павильон находился недалеко от памятного знака «Московская застава» и был выполнен в его стиле. В этом месте начинался тракт, который соединял Пензу и Москву. Создали объект в 1981 году, чтобы обозначить почтовую заставу. Поблизости стояла станция с конюшней.

В Сети горожане негативно отреагировали на снос остановки.

«Проще сломать, чем отремонтировать», «Зачем… Она стояла - никому не мешала», «То, что сломали, - это прямо кощунство», «Конечно, очень обидно, что интересную красивую остановку снесли. Не умеют у нас сохранять хорошее», - написали пензенцы.

Фото группы «Черный список Пенза».

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