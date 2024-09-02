Переход на Западной Поляне не смогли обезопасить в обещанный срок

02.09.2024 | 12:18

Нерегулируемый пешеходный переход напротив дома № 45 на улице Мира не смогли обезопасить в срок. Участок слабо освещен, из-за этого люди нередко попадают под колеса.

Местные жители давно просили обезопасить зебру. Предполагалось, что ее подсветят специальным оборудованием к 1 сентября.

«В августе этого года будет установлено дополнительное светодиодное освещение, чтобы обеспечить безопасность пешеходов», - заявили в начале августа в управлении ЖКХ города.

Горожанка поделилась с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» снимками, сделанными у зебры 1 сентября. На фото видно, что работы по установке оборудования уже начали. Когда их завершат, неизвестно.

«Дети уже пошли в школу, однако безопасность перехода им пока не обеспечили», - посетовала женщина.

Кроме того, местные жители попросили сделать у зебры «лежачих полицейских». В управлении ЖКХ города ответили, что «рассматривается возможность совмещения пешеходного перехода и искусственной дорожной неровности».