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Глас народа

На улице Захарова юный самокатчик заставил водителей нервничать

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В Пензе мальчик на электросамокате заставил нервничать водителей на улице Захарова. Он проехал по краю дороги на большой скорости.

Видео с бесстрашным ребенком появилось в Сети в среду, 18 сентября. На кадрах юный самокатчик мчится по проезжей части с Западной Поляны вниз по склону.

Автор ролика отметила, что на вид мальчику максимум 8 лет.

На улице Захарова юный самокатчик заставил водителей нервничать

«Я вообще чудом увидела, что он поравнялся со мной параллельно и тоже поворачивал направо, а дальше просто поехал вниз по Захарова в потоке машин», - рассказала горожанка.

Пензенцы, посмотревшие кадры, заявили, что в таком раннем возрасте детям нельзя позволять ездить по дорогам, к тому же у любого транспорта есть слепые зоны и ребенка могут просто не заметить.

«С краю, посередине, вдоль или поперек. Его не видно, переедешь как ежика», «Купили и не объяснили, чего делать не стоит», «Только потом водитель сядет, а другие у памятника рыдать будут. И в суде орать, что «мало дали водителю, давайте больше», - прокомментировали пользователи.

Ранее в Госавтоинспекции пензенцам рассказали, где могут ездить малолетние самокатчики. Так, детям до 7 лет разрешено кататься по пешеходным и велопешеходным дорожкам, тротуарам, пешеходным зонам, а также по обочине проезжей части строго в сопровождении взрослых. Ребята 7-14 лет могут быть самостоятельными, но им запрещено двигаться по обочине.

Источник видео и фото - группа «Сова Пенза авто».

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