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Общество

Пензенец заплатит 50 тысяч за то, что ударил полицейского ногой

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28-летний попал под статью за физическое насилие над сотрудником ДПС. Он размахивал руками и хватался за форму полицейского, а затем и вовсе ударил его ногой.

В ночь на 23 апреля 2023 года пьяный мужчина ехал на «Ладе-Приоре», пока его не остановили инспекторы. Чтобы избежать наказания, водитель попытался вырвать свои документы из рук полицейского. При этом он ругался матом.

На подмогу первому экипажу ДПС прибыл еще один. Сотрудники предложили пензенцу пройти тест и убедились, что он нетрезв. Гражданин не согласился с результатом и ехать в медучреждение для освидетельствования отказался.

Когда нарушителя вели к машине, он демонстративно размахивал руками, хватал инспектора за одежду и пытался убежать, а после просьбы успокоиться нанес удар полицейскому ногой в бедро.

Так мужчина оказался на скамье подсудимых. Он признал вину и раскаялся.

«В качестве смягчающих наказание подсудимому обстоятельств суд учел полное признание вины, раскаяние в содеянном и назначил наказание в виде штрафа в доход государства в размере 50 000 рублей», - рассказали в Железнодорожном районном суде.

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