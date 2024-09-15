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Общество

За 8 месяцев 229 дорожных камер зафиксировали 1 млн нарушений

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В Пензенской области специалисты переустанавливают стационарные и передвижные комплексы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в соответствии с новыми нормами, которые начали действовать с 1 сентября.

Как напомнили в ГБУ «Безопасный регион», теперь размещение средств фиксации возможно только:

- на дорогах с выделенной полосой для движения общественного транспорта в целях контроля за соблюдением правил дорожного движения на такой полосе;

- на аварийно опасных участках дорог;

– на пересечении дорог, где в течение отчетного года случилось 4 и более ДТП с материальным ущербом одного вида, или 2 ДТП одного вида, или 4 ДТП независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди;

– на автоматических пунктах весового и габаритного контроля транспортных средств;

– в местах, где идет ремонт, строительство или другие работы, требующие введения временных ограничений движения, а также там, где проезд запрещен;

– на пешеходных переходах;

– в местах, где запрещена стоянка или остановка транспорта;

– на перекрестках;

– в местах, определяемых при осуществлении контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения.

На данный момент в Пензенской области действуют 229 комплексов фиксации, их число ежегодно растет. Оборудование настроено на выявление 12 видов нарушений правил, в их числе превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, за стоп-линию, непропуск пешеходов, движение без ближнего света фар, проезд на запрещающий (а также желтый) сигнал светофора и другие.

«Безусловно, с ростом количества дорожных камер увеличивается и число зафиксированных административных правонарушений. Так, в 2021 году их количество составило 1,074 млн ед., в 2022 году - 1,378 млн ед., в 2023 году - 1,603 млн ед., за январь - август 2024 года - 1 млн ед.», - сообщили в ГБУ «Безопасный регион».

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