Игровой комплекс у филармонии опять нуждается в обновлении

02.09.2024 | 20:21

Пензячка Екатерина П. обратила внимание на плохое состояние детского игрового комплекса на Юбилейной площади. Он расположен между зданиями ККЗ и филармонии.

Женщина попросила заменить элементы на площадке.

«Она в УЖАСНОМ состоянии. Ей лет 10-11. Пора бы уже сменить», - написала она на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Свои слова пензячка проиллюстрировала фотографиями, запечатлев игровые элементы, которые действительно нуждаются в обновлении.

На жалобу женщины отреагировал представитель министерства ЖКХ и ГЗН. Он посоветовал горожанке подать письменное обращение в ведомство.

Областную филармонию открыли в конце 2013 года, в 2014-м сдали и здание ККЗ. Обустроенный на Юбилейной площади игровой комплекс пользуется популярностью у горожан, живущих поблизости.

В 2021 году пензенцы уже жаловались на плохое состояние площадки. Ее назвали «обшарпанной», что особенно бросается в глаза «на фоне помпезной филармонии и ККЗ».

Фото Екатерины Перуниной.