Сетевое издание|18+|Вторник|3 сен 2024|01:26
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Ясно |
 

Глас народа

Игровой комплекс у филармонии опять нуждается в обновлении

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензячка Екатерина П. обратила внимание на плохое состояние детского игрового комплекса на Юбилейной площади. Он расположен между зданиями ККЗ и филармонии.

Женщина попросила заменить элементы на площадке.

«Она в УЖАСНОМ состоянии. Ей лет 10-11. Пора бы уже сменить», - написала она на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Свои слова пензячка проиллюстрировала фотографиями, запечатлев игровые элементы, которые действительно нуждаются в обновлении.

Игровой комплекс у филармонии опять нуждается в обновлении

На жалобу женщины отреагировал представитель министерства ЖКХ и ГЗН. Он посоветовал горожанке подать письменное обращение в ведомство.

Областную филармонию открыли в конце 2013 года, в 2014-м сдали и здание ККЗ. Обустроенный на Юбилейной площади игровой комплекс пользуется популярностью у горожан, живущих поблизости.

В 2021 году пензенцы уже жаловались на плохое состояние площадки. Ее назвали «обшарпанной», что особенно бросается в глаза «на фоне помпезной филармонии и ККЗ».

Фото Екатерины Перуниной.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте