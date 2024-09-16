В жесткой аварии под селом Грабово пострадали пятеро

16.09.2024 | 15:34

Появились подробности жесткого ДТП на трассе в Бессоновском районе. В воскресенье, 15 сентября, под селом Грабово столкнулись ВАЗ-2104 и Volkswagen Touran.

По данным управления ГАИ областного УМВД РФ, авария случилась в 11:20 на 19-м километре дороги Пенза - Лунино. Отечественной машиной управлял 42-летний мужчина, а иномаркой - 50-летняя женщина, ее транспортное средство после столкновения съехало в кювет и опрокинулось.

В результате аварии госпитализация потребовалась обоим водителям, 75-летнему пассажиру Volkswagen и 18-летней девушке, которая также находилась в его салоне.

«Еще один пассажир данного автомобиля, мужчина 2000 года рождения, после оказания медицинской помощи был отпущен», - сообщили в Госавтоинспекции.

Проводится проверка.

Ранее в Сети появились кадры последствий ДТП. Очевидец запечатлел, как медики оказывают помощь пострадавшему.