Сетевое издание|18+|Понедельник|16 сен 2024|21:39
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+24oC
+25oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

В жесткой аварии под селом Грабово пострадали пятеро

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Появились подробности жесткого ДТП на трассе в Бессоновском районе. В воскресенье, 15 сентября, под селом Грабово столкнулись ВАЗ-2104 и Volkswagen Touran.

В жесткой аварии под селом Грабово пострадали пятеро

По данным управления ГАИ областного УМВД РФ, авария случилась в 11:20 на 19-м километре дороги Пенза - Лунино. Отечественной машиной управлял 42-летний мужчина, а иномаркой - 50-летняя женщина, ее транспортное средство после столкновения съехало в кювет и опрокинулось.

В результате аварии госпитализация потребовалась обоим водителям, 75-летнему пассажиру Volkswagen и 18-летней девушке, которая также находилась в его салоне.

В жесткой аварии под селом Грабово пострадали пятеро

«Еще один пассажир данного автомобиля, мужчина 2000 года рождения, после оказания медицинской помощи был отпущен», - сообщили в Госавтоинспекции.

Проводится проверка.

Ранее в Сети появились кадры последствий ДТП. Очевидец запечатлел, как медики оказывают помощь пострадавшему.

▶▶ Разыгрываем подписку Premium в Telegram - участвовать ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте