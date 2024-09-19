Разметка на улице Мира стала прежней после жалоб пензенцев

19.09.2024 | 10:00

Разметка на участке улицы Мира, изменившаяся после ремонта проезжей части, обрела прежний вид. Новая белая линия на повороте к домам № 74Б и 78 была сплошной ровно сутки. Поздним вечером в среду, 18 сентября, она стала прерывистой, как и раньше.

На минувшей неделе участок улицы Мира протяженностью 160 метров (от дома № 74Б до пересечения с Окружной) ремонтировало МБУ «Пензавтодор». Там отфрезеровали старое дорожное полотно, а затем уложили новый асфальт. Работы велись по ночам.

Поздним вечером 17 сентября местные жители неожиданно для себя заметили, что поворачивать к домам при движении со стороны Ленинградской в направлении Окружной им больше нельзя.

«Кто такое придумал? Для нас это вообще единственный заезд к дому! Нам теперь что, на перекрестке Мира - Окружной разворачиваться? Какой бред!» - выразил эмоции Сергей с Мира, 74Б, обратившийся в сетевое издание «ПензаИнформ».

Горожане начали бить тревогу, обращаться в различные инстанции. Они рады, что недоразумение быстро исправили, предоставив жителям возможность спокойно добираться до дома.