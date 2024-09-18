Пензенцев неприятно удивила новая разметка на улице Мира

На участке улицы Мира в Пензе после ремонта изменилась дорожная разметка. Новшество неприятно удивило местных жителей.
На повороте к домам № 74Б и 78 вместо прерывистой линии теперь сплошная, то есть попасть к себе при движении со стороны Ленинградской в направлении Окружной горожане уже не могут.
«Кто такое придумал? Для нас это вообще единственный заезд к дому! Нам теперь что, на перекрестке Мира - Окружной разворачиваться? Какой бред!» - выразил эмоции Сергей с Мира, 74Б, обратившийся в сетевое издание «ПензаИнформ».
Горожане надеются, что произошло недоразумение и разметку в ближайшее время исправят, предоставив жителям возможность спокойно добираться до дома.
На минувшей неделе участок улицы Мира протяженностью 160 метров (от дома № 74Б до пересечения с Окружной) ремонтировало МБУ «Пензавтодор». Там отфрезеровали старое дорожное полотно, а затем уложили новый асфальт. Работы велись по ночам.
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