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Глас народа

Сердобчанин указал на проблему новой парковки у поликлиники

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В редакцию PenzaInform.ru обратился житель Сердобска, чтобы рассказать, как обустроили парковку около детской поликлиники на улице Сорокина. По его мнению, создатели стоянки не продумали важный момент.

Сердобчанин указал на проблему новой парковки у поликлиники

«Хочется выразить признательность нашим администрации и всем остальным, кто делал вот такую вещь. Парковка шикарная, ребята, здесь машин сейчас уместится вообще шикарно, очень много, вот за это вам спасибо.

Но подъезжает машина, ставит на такую парковочку, выходим из машины и попадаем куда? На проезжую часть», - рассказал сердобчанин на видеозаписи.

Сердобчанин указал на проблему новой парковки у поликлиники

Пешеходного перехода около парковки нет, а удобный путь к ближайшему отсутствует. Тротуара рядом с парковкой не сделали.

Сердобчанин указал на проблему новой парковки у поликлиники

«Оставили после себя корни, щебень, гальку, камни... «Спасибо» огромное администрациям и всем, кто делал», - добавил горожанин.

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