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Происшествия

В Никольском районе столкнулись две легковые машины

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Утром в воскресенье, 15 сентября, в Никольском районе произошло серьезное ДТП. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Городище - Никольск - Ночка.

Сообщение об аварии сотрудники никольского МКУ «Служба спасения» получили в 5:25.

«В результате столкновения двух транспортных средств пострадал один человек. Помощь по деблокировке не потребовалась, спасатели провели комплекс мероприятий по предотвращению вторичных поражающих факторов при ДТП», - сообщается на странице МКУ во «ВКонтакте».

В Никольском районе столкнулись две легковые машины

Также спасатели опубликовали снимки последствий столкновения.

4 сентября на 80-м километре дороги Городище - Никольск - Ночка 20-летний водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и опрокинулась. Автомобилист скончался на месте. Его пассажирка, девушка 2002 года рождения, получила травмы.

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Источник — фото МКУ Никольского района «Служба спасения»
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