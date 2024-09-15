В Никольском районе столкнулись две легковые машины

15.09.2024 | 10:13

Утром в воскресенье, 15 сентября, в Никольском районе произошло серьезное ДТП. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Городище - Никольск - Ночка.

Сообщение об аварии сотрудники никольского МКУ «Служба спасения» получили в 5:25.

«В результате столкновения двух транспортных средств пострадал один человек. Помощь по деблокировке не потребовалась, спасатели провели комплекс мероприятий по предотвращению вторичных поражающих факторов при ДТП», - сообщается на странице МКУ во «ВКонтакте».

Также спасатели опубликовали снимки последствий столкновения.

4 сентября на 80-м километре дороги Городище - Никольск - Ночка 20-летний водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и опрокинулась. Автомобилист скончался на месте. Его пассажирка, девушка 2002 года рождения, получила травмы.