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Глас народа

На улице Урожайной автомобиль начал скатываться в яму с кипятком

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В среду, 10 апреля, на улице Урожайной припаркованный рядом с заводом «Пензтяжпромарматура» автомобиль начал уходить под землю. Асфальт медленно осыпался под его колесами.

Из разверзшейся ямы повалил пар. По всей видимости, ЧП случилось из-за порыва на теплотрассе: вода промыла грунт и покрытие обрушилось.

Инцидент сняли на видео. Кадры опубликовали в соцсети «ВКонтакте» с пометкой, что они сделаны в 14:57.

Комментировавшие ролик пензенцы отметили, что прибывшие на место аварии ресурсники разыскивают владельца машины, едва не попавшей в кипяток.

«А казалось бы, всего каких-то года 2-3 назад уже сварились 2 человека на Аустрина и должны бы были помнить ответственные, но память у людей коротка», - посетовал пользователь.

Трагедия на улице Аустрина в Пензе случилась осенью 2019 года. 19 ноября в результате аварии на трубопроводе у дома № 37 из-за размытия грунта произошел обвал асфальтового покрытия. Через несколько минут туда же рухнула «Лада-Ларгус» с находившимися в ней 2 мужчинами. Выбраться никто не смог.

UPD: Пензенцы в соцсетях сообщают о потоках горячей воды на улице Урожайной, а также о ручье, текущем от тяжпрома. В некоторых домах ресурс пропал.

Видео - vk.com/penzanovosti.

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