В центре Пензы безопасности горожан угрожает метровый слой льда

Во вторник, 12 марта, жители улиц Пушкина и Ставского обратились в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» с жалобой на бездействие коммунальщиков.
По словам горожан, тротуары вдоль дома № 12 на Ставского не чистят с октября.
«Слой льда под метр. Дорога ведет к администрации Ленинского района и, казалось бы, должна быть в порядке, но нет», - рассказали пензенцы.
На фото, которые они прислали в редакцию, - пешеходная дорожка, которая заметно возвышается над проезжей частью. Гололед местами присыпали песком.
«Тротуары и так участками построены, так еще и не чистят», - возмутились местные жители.
Из-за перепадов температуры, которые ожидаются на неделе, пешеходная зона на этом участке станет еще более опасной для пензенцев. Горожане выразили надежду, что проблему устранят в ближайшее время, иначе несчастных случаев не избежать.
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