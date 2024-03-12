В центре Пензы безопасности горожан угрожает метровый слой льда

12.03.2024 | 11:05

Во вторник, 12 марта, жители улиц Пушкина и Ставского обратились в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» с жалобой на бездействие коммунальщиков.

По словам горожан, тротуары вдоль дома № 12 на Ставского не чистят с октября.

«Слой льда под метр. Дорога ведет к администрации Ленинского района и, казалось бы, должна быть в порядке, но нет», - рассказали пензенцы.

На фото, которые они прислали в редакцию, - пешеходная дорожка, которая заметно возвышается над проезжей частью. Гололед местами присыпали песком.

«Тротуары и так участками построены, так еще и не чистят», - возмутились местные жители.

Из-за перепадов температуры, которые ожидаются на неделе, пешеходная зона на этом участке станет еще более опасной для пензенцев. Горожане выразили надежду, что проблему устранят в ближайшее время, иначе несчастных случаев не избежать.