В Пензе ищут свидетелей ДТП с пешеходом на Экспериментальной

Госавтоинспекция ищет свидетелей ДТП на улице Экспериментальной. Там в пятницу, 5 июля, под колеса машины попала женщина.
По предварительным данным, авария случилась в 18:30 напротив дома № 8.
«Водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на пешехода - женщину 1981 года рождения, после чего с места происшествия скрылся», - сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.
Пешеход получила травмы.
Очевидцев аварии просят обратиться в Госавтоинспекцию по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03 - или прийти лично на Бакунина, 181.