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Происшествия

В Пензе ищут свидетелей ДТП с пешеходом на Экспериментальной

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Госавтоинспекция ищет свидетелей ДТП на улице Экспериментальной. Там в пятницу, 5 июля, под колеса машины попала женщина.

По предварительным данным, авария случилась в 18:30 напротив дома № 8.

«Водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на пешехода - женщину 1981 года рождения, после чего с места происшествия скрылся», - сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

Пешеход получила травмы.

Очевидцев аварии просят обратиться в Госавтоинспекцию по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03 - или прийти лично на Бакунина, 181.

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