В Пензе кондуктор использовала валидатор в драке с пассажиром

Утром в понедельник, 11 марта, в одном из пензенских телеграм-каналов появилась запись конфликта между кондуктором и пассажиром. Автор утверждает, что она была сделана в автобусе, двигавшемся в сторону аэропорта.
«Это было вчера около 21:37», - уточнил он.
Завязка конфликта не попала на камеру. Ролик начинается с момента, когда кондуктор несколько раз ударила пассажирку, затем села на свое место и назвала ее тварью, а в ответ услышала нецензурное слово.
Кондуктор спросила: «На каком основании ты меня оскорбляешь?» и набросилась на пассажирку, ударив ее по голове валидатором. Женщина отбивалась и громко и протяжно кричала, причем даже тогда, когда ее оставили в покое. За пострадавшую попытались вступиться, на что кондуктор, использовав нецензурное слово, ответила: пассажирка не в себе.
Скандал закончился тем, что кондуктор на остановке вытолкнула вторую участницу конфликта из автобуса.
«Кондуктор избил женщину со сломанной рукой за то, что та села на его место», - описал видео автор.
В комментариях пензенцы поделились мнением о произошедшем. Одни сочли поведение кондуктора неприемлемым, другие отметили, что пассажирка тоже отбивалась, поступала вызывающе и, возможно, действительно была не в себе.
«Мне кажется, там адекватностью ни от одной из них не веет», - поделилась точкой зрения участница обсуждения.
Часть пользователей поразила спокойная реакция на происходящее других пассажиров. «Вот сейчас так и живем: будут убивать, будут насиловать, никто даже не подойдет. Редкий раз кто-нибудь подойдет, а в основном никто, все живут своей жизнью - и все», «Вот так вот, жестокость, наглость, неадекватность и безразличие общества цветет. Самое страшное, когда мужики на это безразлично смотрят», - написали пензенцы.
Видео t.me/penza_novosti.
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