В Пензе кондуктор использовала валидатор в драке с пассажиром

11.03.2024 | 09:11

Утром в понедельник, 11 марта, в одном из пензенских телеграм-каналов появилась запись конфликта между кондуктором и пассажиром. Автор утверждает, что она была сделана в автобусе, двигавшемся в сторону аэропорта.

«Это было вчера около 21:37», - уточнил он.

Завязка конфликта не попала на камеру. Ролик начинается с момента, когда кондуктор несколько раз ударила пассажирку, затем села на свое место и назвала ее тварью, а в ответ услышала нецензурное слово.

Кондуктор спросила: «На каком основании ты меня оскорбляешь?» и набросилась на пассажирку, ударив ее по голове валидатором. Женщина отбивалась и громко и протяжно кричала, причем даже тогда, когда ее оставили в покое. За пострадавшую попытались вступиться, на что кондуктор, использовав нецензурное слово, ответила: пассажирка не в себе.

Скандал закончился тем, что кондуктор на остановке вытолкнула вторую участницу конфликта из автобуса.

«Кондуктор избил женщину со сломанной рукой за то, что та села на его место», - описал видео автор.

В комментариях пензенцы поделились мнением о произошедшем. Одни сочли поведение кондуктора неприемлемым, другие отметили, что пассажирка тоже отбивалась, поступала вызывающе и, возможно, действительно была не в себе.

«Мне кажется, там адекватностью ни от одной из них не веет», - поделилась точкой зрения участница обсуждения.

Часть пользователей поразила спокойная реакция на происходящее других пассажиров. «Вот сейчас так и живем: будут убивать, будут насиловать, никто даже не подойдет. Редкий раз кто-нибудь подойдет, а в основном никто, все живут своей жизнью - и все», «Вот так вот, жестокость, наглость, неадекватность и безразличие общества цветет. Самое страшное, когда мужики на это безразлично смотрят», - написали пензенцы.

Видео t.me/penza_novosti.