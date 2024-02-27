Трактористы на ул. Московской устроили концерт для пензенцев

27.02.2024 | 17:31

В Пензе коммунальщики, убирая наледь с верхней части Московской, заодно поднимали настроение горожанам.

На одном из работавших тракторов оказались установлены колонки, из которых на всю улицу звучала веселая музыка.

Эту картину запечатлел прохожий и поделился видео в Telegram. «Коммунальщики в Пензе устроили дискотеку. Сергей Жуков натужно надрывался из колонок, сообщая, что девочке уже 18 и ее надо срочно забрать. Синий трактор уже не тот», - прокомментировал автор.

В Пензе уже замечали тракториста-меломана. В 2019 году горожан развеселил коммунальщик с табличкой «Вован» на кабине, который катался по областному центру с громкой музыкой. Его также засняли.

«Что ты знаешь об автозвуке, пацан, по сравнению с этим чуваком? Это очень круто! Посмотрите, как его качает», - отмечал автор.

Видео - «Пенза сегодня».