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Глас народа

Трактористы на ул. Московской устроили концерт для пензенцев

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В Пензе коммунальщики, убирая наледь с верхней части Московской, заодно поднимали настроение горожанам.

Трактористы на ул. Московской устроили концерт для пензенцев

На одном из работавших тракторов оказались установлены колонки, из которых на всю улицу звучала веселая музыка.

Эту картину запечатлел прохожий и поделился видео в Telegram. «Коммунальщики в Пензе устроили дискотеку. Сергей Жуков натужно надрывался из колонок, сообщая, что девочке уже 18 и ее надо срочно забрать. Синий трактор уже не тот», - прокомментировал автор.

В Пензе уже замечали тракториста-меломана. В 2019 году горожан развеселил коммунальщик с табличкой «Вован» на кабине, который катался по областному центру с громкой музыкой. Его также засняли.

«Что ты знаешь об автозвуке, пацан, по сравнению с этим чуваком? Это очень круто! Посмотрите, как его качает», - отмечал автор.

Видео - «Пенза сегодня».

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